Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 556 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 252 testte 22 bin 556 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 252 testte 22 bin 556 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid- 19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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