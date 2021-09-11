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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 923 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 923 oldu (2)

'DİYARBAKIR, TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ'Bakan Koca, açıklamasının devamında Diyarbakır'ın risk haritasındaki renginin değiştiğini ifade ederek "Diyarbakır, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı.

'DİYARBAKIR, TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ'

Bakan Koca, açıklamasının devamında Diyarbakır'ın risk haritasındaki renginin değiştiğini ifade ederek "Diyarbakır, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında, Turuncu iki ilimiz var: Gümüşhane ile Şanlıurfa. Diyarbakır başta olmak üzere, Sarı ve Mavi bütün iller, çağrıda bulunalım mı?" şeklinde konuştu.


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Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 923 oldu (2) - Haberler
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