Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 923 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 314 bin 46 testte 22 bin 923 vaka tespit edildi. 259 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 144 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 314 bin 46 testte 22 bin 923 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 144 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte, düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi.