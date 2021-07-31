Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 83 oldu (2)

4 İL SARI, 2 İL TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİBakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı, yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinden orta riskli il (Sarı) kategorisine geçti.

4 İL SARI, 2 İL TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİ

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı, yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinden orta riskli il (Sarı) kategorisine geçti. Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci