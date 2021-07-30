Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 83 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 256 bin 460 testte 22 bin 83 vaka tespit edildi. 69 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 752 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 256 bin 460 testte 22 bin 83 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 752 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 65,79, 2'nci doz ortalaması yüzde 43,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 40 milyon 833 bin 279, 2'nci dozda 26 milyon 861 bin 882 ve 3'üncü dozda 4 milyon 825 bin 484 olmak üzere toplam 72 milyon 520 bin 654 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vakalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci