Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 161 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 161 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 161 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 261 bin 198 testte 22 bin 161 vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 261 bin 198 testte 22 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 65,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 41,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 40 milyon 491 bin 931, 2'nci dozda 25 milyon 970 bin 268 ve 3'üncü dozda 4 milyon 633 bin 896 olmak üzere toplam 71 milyon 96 bin 95 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu.'YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vakalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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