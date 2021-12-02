Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar ve dikkatli olmalıyız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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