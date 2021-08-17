Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 692 oldu
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 692 oldu

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 692 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 692 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 692 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 294 bin 561 testte 21 bin 692 vaka tespit edildi. 183 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 294 bin 561 testte 21 bin 692 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 636 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,4, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,42 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 44 milyon 716 bin 585, 2'nci dozda 33 milyon 779 bin 933 ve 3'üncü dozda 7 milyon 18 bin 463 olmak üzere toplam 85 milyon 564 bin 637 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'BAĞIŞIKLIĞA KADAR KAYIPLARIMIZ OLACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.

Haber:  ANKARA, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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