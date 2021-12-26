Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 965 testte 20 bin 138 vaka tespit edildi. 173 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 965 testte 20 bin 138 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet