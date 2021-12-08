Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 874 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid- 19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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