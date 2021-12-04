Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 374 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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