Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 80,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 946 bin 816, 2'nci dozda 38 milyon 628 bin 745 ve 3'üncü dozda 9 milyon 28 bin 86 olmak üzere toplam 97 milyon 981 bin 595 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'SOSYAL HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20 bin 962. Kovid- 19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı, büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı, aşılarımızı tamamladığımız zaman Kovid- 19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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