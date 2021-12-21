Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 859 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 859 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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