Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 349 bin 221 testte 19 bin 255 vaka tespit edildi. 191 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 180 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 349 bin 221 testte 19 bin 255 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 180 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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