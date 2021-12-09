Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 696 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 522 testte 19 bin 696 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 522 testte 19 bin 696 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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