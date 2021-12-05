Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 357 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.