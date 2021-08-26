Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 616 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 616 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 616 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 297 bin 68 testte 19 bin 616 vaka tespit edildi. 257 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 205 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 297 bin 68 testte 19 bin 616 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 205 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 247 bin 97, 2'nci dozda 36 milyon 145 bin 891 ve 3'üncü dozda 8 milyon 167 bin 707 olmak üzere toplam 91 milyon 747 bin 545 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'BU TABLO BURADA ÇOK UZUN KALDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı