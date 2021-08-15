Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu (3)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu (3)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

"BİNGÖL, YÜKSEK RİSK SEVİYESİNE İNDİ"Bakan Koca, Bingöl'ün yapılan aşılama ile çok yüksek riskli seviyeden yüksek riskli seviyeye düştüğünü açıkladı.

"BİNGÖL, YÜKSEK RİSK SEVİYESİNE İNDİ"

Bakan Koca, Bingöl'ün yapılan aşılama ile çok yüksek riskli seviyeden yüksek riskli seviyeye düştüğünü açıkladı. Koca, "Bingöl, çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Haritadaki yeni rengi Turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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