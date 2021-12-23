Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 771 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 771 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 753 testte 18 bin 771 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 605 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 753 testte 18 bin 771 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 605 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz. Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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