Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 796 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 536 testte 18 bin 796 vaka tespit edildi. 171 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 536 testte 18 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fark nedir? Kovid- 19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil, neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor, neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor, neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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