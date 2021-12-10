Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 232 testte 18 bin 561 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 129 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 232 testte 18 bin 561 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 129 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" dedi.