Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,57, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 528 bin 894, 2'nci dozda 36 milyon 388 bin 775 ve 3'üncü dozda 8 milyon 268 bin 21 olmak üzere toplam 92 milyon 391 bin 3 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'DÜNE GÖRE AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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