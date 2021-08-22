Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 622 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 622 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 622 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 196 testte 18 bin 622 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,1, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 936 bin 819, 2'nci dozda 35 milyon 99 bin 244 ve 3'üncü dozda 7 milyon 607 bin 903 olmak üzere toplam 88 milyon 760 bin 525 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşısız
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşısız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 622 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:53:48. #1.15#

title