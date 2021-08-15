Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 847 oldu

19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 184 testte 18 bin 847 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 184 testte 18 bin 847 vaka tespit edildi. 154 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Buna göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 184 testte 18 bin 847 vaka tespit edildi. 154 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 70,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 53,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 44 milyon 20 bin 437, 2'nci dozda 32 milyon 916 bin 449 ve 3'üncü dozda 6 milyon 612 bin 245 olmak üzere toplam 83 milyon 549 bin 131 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı