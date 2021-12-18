Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 644 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 342 bin 183 testte 17 bin 644 vaka tespit edildi. 191 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 342 bin 183 testte 17 bin 644 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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