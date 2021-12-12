Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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