Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

'TÜRKİYE'NİN MAVİ HABERLERE İHTİYACI VAR'Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı!

'TÜRKİYE'NİN MAVİ HABERLERE İHTİYACI VAR'

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye'nin Mavi haberlere ihtiyacı var!" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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