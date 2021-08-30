Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu (2)

'TÜRKİYE'NİN MAVİ HABERLERE İHTİYACI VAR'Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı!

'TÜRKİYE'NİN MAVİ HABERLERE İHTİYACI VAR'

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye'nin Mavi haberlere ihtiyacı var!" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci