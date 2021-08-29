Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 332 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 286 bin 425 testte 17 bin 332 vaka tespit edildi. 255 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 396 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 286 bin 425 testte 17 bin 332 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 255 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 396 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.00, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.02 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 797 bin 199, 2'nci dozda 36 milyon 636 bin 290 ve 3'üncü dozda 8 milyon 350 bin 826 olmak üzere toplam 93 milyon 4 bin 856 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA KADAR YAPILACAK İKİ ŞEY VAR; AŞI OLMAK, TEDBİRLERE UYMAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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