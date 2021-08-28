Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 912 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 912 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 912 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 290 bin 186 testte 17 bin 912 vaka tespit edildi. 245 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 290 bin 186 testte 17 bin 912 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 675 bin 684, 2'nci dozda 36 milyon 521 bin 647 ve 3'üncü dozda 8 milyon 299 bin 56 olmak üzere toplam 92 milyon 710 bin 374 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'TABLOYA HER GÜN BAKIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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