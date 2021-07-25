Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 36,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 482 bin 796, 2'nci dozda 22 milyon 840 bin 591 ve 3'üncü dozda 3 milyon 819 bin 417 olmak üzere toplam 66 milyon 142 bin 804 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 19:47:29. #1.15#

title