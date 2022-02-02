Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 110 bin 682 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 110 bin 682 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 457 bin 885 testte 110 bin 682 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 671 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 457 bin 885 testte 110 bin 682 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 671 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel