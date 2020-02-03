Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti
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Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205’e yükseldi.Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.

03.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:53
Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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