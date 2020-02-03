Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti
Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205’e yükseldi.Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.
03.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:53
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com