Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

03.02.2020 08:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır. Euronews.com'da Görüntüle