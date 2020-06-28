Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 97'ye yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 309 testten 1356'sı pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 97 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 170 bin 595'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 309 test yapıldı. 1356 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 1413 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, toplam vaka sayısı 197 bin 239, toplam vefat sayısı 5 bin 97, toplam yoğun bakım hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı 170 bin 595 oldu.

'VAKA SAYISINI AZALTMADA YETERİNCE HIZLI DEĞİLİZ'Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA