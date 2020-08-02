Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 728'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 247 testten 987'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 728 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 216 bin 494'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 978 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, toplam hasta sayısı 232 bin 856, toplam vefat sayısı 5 bin 728, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı 216 bin 494 oldu.

'BAYRAM VE TATİLDEKİ TEDBİR EKİKLİĞİ, KAYGI VERİCİ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA