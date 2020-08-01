Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 710'a yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 44 bin 846 testten 996'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 215 bin 516'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 981 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam vefat sayısı 5 bin 710, hastalarda zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586, toplam iyileşen hasta sayısı 215 bin 516 oldu.

'TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA