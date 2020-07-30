Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 674'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 674'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 674'e yükseldi
30.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:07

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 236 testten 967'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 674 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 213 bin 539'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam vefat sayısı 5 bin 674, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.3, ağır hasta sayısı 561, toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539 oldu.

'YENİ HASTA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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