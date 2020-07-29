Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 659'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 659'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 659'a yükseldi
29.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:47

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 712 testten 942'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 659 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 212 bin 557'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 996 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam vaka sayısı 228 bin 924, toplam vefat sayısı 5 bin 659, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.4, ağır hasta sayısı 542, toplam iyileşen hasta sayısı 212 bin 557 oldu.

'TABLODA, AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANI VERİLECEK'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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