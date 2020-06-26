Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 65'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 51 bin 198 testten 1396'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 65 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 167 bin 198'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirirken, 1492 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, toplam vaka sayısı 194 bin 511, toplam vefat sayısı 5 bin 65, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198 oldu.

'İYİLEŞENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA'

Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA