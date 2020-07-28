Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 645'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 645'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 645'e yükseldi
28.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:06

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 47 bin 412 testten 963'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 645 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1092 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam vaka sayısı 227 bin 982, toplam vefat sayısı 5 bin 645, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 oldu. 

'30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." değerlendirmesinde bulundu. 

Haber:  ANKARA, - 


Kaynak: DHA

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