Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 596'ya yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 312 testten 921'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 596 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam vefat sayısı 5 bin 596, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1252, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477 oldu.

İL İL PNÖMONİLİ HASTA ORANLARI

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA