Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 580'e yükseldi Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 580'e yükseldiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 580'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 986 testten 937'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 580'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 986 test yapıldı. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1009 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, toplam vaka sayısı 224 bin 252, toplam vefat sayısı 5 bin 580, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1248, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı 207 bin 374 oldu.

'TOPLAM TEST SAYIMIZ 4,5 MİLYONA YAKLAŞTI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" dedi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA