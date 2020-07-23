Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 563'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 563'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 563'e yükseldi
23.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:19

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 343 testten 913'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1151 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, toplam vaka sayısı 223 bin 315, toplam vefat sayısı 5 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 206 bin 365 oldu.

SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI ARTAN İLLER 

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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