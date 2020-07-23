Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 563'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 343 testten 913'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1151 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, toplam vaka sayısı 223 bin 315, toplam vefat sayısı 5 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 206 bin 365 oldu.

SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA