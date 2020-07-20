Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi
20.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 404 testten 931'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 508 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam vefat sayısı 5 bin 508, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2 oldu. 

SON 3 GÜNDE EN YÜKSEK VAKA SAYISI 

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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