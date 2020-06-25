Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 46'ya yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 303 testten 1458'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 46 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 165 bin 706'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri paylaştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından da duyurduğu tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1472 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, toplam vaka sayısı 193 bin 115, toplam vefat sayısı 5 bin 46, toplam yoğun bakım hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı 165 bin 706 oldu.

'TÜRKİYE'DEN İYİ HABER VERELİM'

Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" dedi.

Kaynak: DHA