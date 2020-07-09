Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 300'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 50 bin 103 testten 1024'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 300 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 190 bin 390'a yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 103 test yapıldı. 1024 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 2 bin 879 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, toplam vaka sayısı 209 bin 962, toplam vefat sayısı 5 bin 300, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 oldu.

'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA