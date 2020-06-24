Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 25'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 25'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 25'e yükseldi
24.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:30

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 53 bin 486 testten 1492'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 24 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 25 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri paylaştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından da duyurduğu tabloya göre; son 24 saatte 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, 1386 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 5 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu. 

'TEDBİR DIŞINDA SEÇENEĞİMİZ YOK'

Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç, hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz, tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" dedi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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