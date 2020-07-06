Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 241'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 241'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 241'e yükseldi
06.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:42

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 193 testten 1086'sı pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 241 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 182 bin 995'e yükseldi. 

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 193 test yapıldı. 1086 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 315 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, toplam vaka sayısı 206 bin 844, toplam vefat sayısı 5 bin 241, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI 

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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