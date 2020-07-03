Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 186'ya yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 186'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 186'ya yükseldi
03.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:09

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 141 testten 1172'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 186 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 178 bin 278'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 141 test yapıldı. 1172 kişi de koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 1313 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam vefat sayısı 5 bin 186, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278 oldu. 

'VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan" değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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