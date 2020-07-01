Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 150'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 150'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 150'ye yükseldi
01.07.2020 20:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:34

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 313 test yapıldı. 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 2311 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, toplam vaka sayısı 201 bin 98, toplam vefat sayısı 5 bin 150, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422 oldu. 

'TÜM İLLERDE BAŞARABİLİRİZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: DHA

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